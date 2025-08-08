ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

«Со 2 по 8 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.