«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.