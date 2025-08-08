Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники.