Средства ПВО сбили 1508 украинских беспилотников за неделю

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средства ПВО в ходе СВО за неделю уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1508 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39290 единиц специальной военной автомобильной техники.