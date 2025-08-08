Что думают на Западе о завершении украинского конфликта
За несколько дней до переговоров российского президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом замспикера Госдепартамента Миньон Хьюстон высказала мнение, что Соединенные Штаты не стремятся к «быстрому решению» украинского конфликта. Тогда она отметила, что цель администрации — долгосрочный и устойчивый мир в регионе.
В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми уверен, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. В интервью The Guardian она заявил, что он продлится как минимум год.
С учетом того, что Великобритания выступает главным сторонником затягивания конфликта, это заявление следует воспринимать не как прогноз, а скорее как директиву Киеву продолжать боевые действия, считает Борис Джерелиевский. Данный вывод подтверждается недавним отчетом авторитетного британского аналитического центра, где прямо говорится о недопустимости победы России. В документе говорится, что победа РФ создаст предпосылки для трансформации всего постсоветского пространства, и якобы Москва начнет диктовать там свои правила.
Позиция Москвы кардинально отличается: специальная военная операция может быть завершена только после полного выполнения всех поставленных задач, отмечает эксперт.
И поскольку Киев, его спонсоры и кураторы отвергают такой вариант, то можно с уверенностью сказать, что конфликт закончится только тогда, когда защитники киевского режима будут морально сломлены, а у него больше не будет физических возможностей (вооружения и людских ресурсов) для продолжения.
Чего не хватает ВСУ на фронте
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что даже обладая самым развитым ВПК и наибольшими запасами вооружений на Западе, Америка может отправлять Украине лишь избыточное вооружение. Он подчеркнул, что поставки осуществляются строго после удовлетворения всех потребностей американской армии и восполнения собственных арсеналов. По словам дипломата, такая политика продиктована стремлением избежать «стратегически невыгодной или уязвимой ситуации».
Джерелиевский напоминает, что прошло уже две недели с момента, когда Трамп выдвинул свою инициативу по военным поставкам для Украины, предполагающую финансирование европейскими странами закупок американского вооружения. Однако до сих пор ни ЕС, ни НАТО не смогли выработать единый механизм реализации этого плана. Ситуация осложняется тем, что часть государств не готова выделять необходимые средства, а некоторые и вовсе отказались от участия в программе военной помощи.
Французский адмирал Вандье, занимающий пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации, сделал тревожное заявление: европейские страны смогут получить новые зенитные комплексы Patriot вместо переданных Украине лишь через семь лет. Это объясняет нежелание европейских государств передавать ВСУ вооружение из действующих арсеналов. Они справедливо опасаются остаться без критически важных систем ПВО. Ситуацию усугубляет тот факт, что предыдущие масштабные поставки вооружений Украине уже значительно истощили запасы европейских членов альянса.
Джерелиевский отмечает, что ВСУ также испытывают острую нехватку личного состава. Эксперт напоминает о высказывании главкома Сырского, который заявил, что российские бойцы добились успеха на Покровском направлении благодаря тактике «просачивания», воспользовавшись малочисленностью оборонительных сил ВСУ.
Год назад руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (признанный в России террористом и экстремистом) заявил, что призыв 18-летних позволит Украине продолжать боевые действия до 2033 года, а мобилизация с 16 лет— продлит конфликт до 2044 года.
Но математический подход не оправдался. Люди на Украине еще есть, но идти на фронт они не хотят категорически. Украинские политики, военные, волонтеры говорят о провале мобилизации. Тотальная «бусификация», когда людей без разбора хватают на улицах и насильно отправляют на фронт, не позволяет даже компенсировать те потери, что несут украинские формирования, и численность ВСУ стремительно сокращается.
После решения Зеленского разрешить заключение контрактов лицам старше 60 лет, можно ожидать, что территориальные центры комплектования начнут массово привлекать даже пожилых «добровольцев». Джерелиевский уверен, что подобные меры вряд ли смогут существенно повысить боеспособность украинской армии.
Он поясняет, что боевые действия требуют от бойцов высокой профессиональной подготовки и мотивации, поскольку строятся на тактике маневренных действий небольших групп. Вместо этого многие подразделения ВСУ вынуждены использовать устаревшие схемы, при которых личный состав содержится в скученном состоянии под жестким надзором командиров — исключительно для предотвращения дезертирства. Подобная практика приводит лишь к неоправданно высоким потерям без какого-либо оперативного успеха.
По данным украинских источников, линия фронта ВСУ в настоящее время напоминает «решето» из-за катастрофической нехватки личного состава. Попытки компенсировать отсутствие пехоты за счет дронов уже не эффективны. Украинское командование, исчерпав стратегические резервы, вынуждено латать бреши в обороне быстро сокращающимися тактическими резервами. Все решения военного руководства принимаются исключительно по ситуации.
Когда закончится конфликт на Украине
Украинская волонтёр Мария Берлинская предупреждает о возможном продвижении российских войск к Киеву уже этой зимой. Подобные опасения, хотя и в менее категоричной форме, высказывают и некоторые западные аналитики. По их оценкам, катастрофические потери ВСУ ведут к стремительной утрате боеспособности, что создает условия для масштабного наступления российской армии.
Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что ВСУ не смогут устоять под натиском российской армии.
Скорее всего, осенью фронт в Донбассе, а возможно, и на других направлениях будет прорван, и к зиме российские войска выйдут на берег Днепра. ВСУ бросят последние силы, чтобы любой ценой удержать этот естественный рубеж.
Когда ВС России преодолеют его, конфликт закончится, так как у противника уже не останется сил для масштабного сопротивления, уверен эксперт.