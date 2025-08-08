Эксперт раскрыл, что станет последним рубежом ВСУ

Джерелиевский напоминает, что прошло уже две недели с момента, когда Трамп выдвинул свою инициативу по военным поставкам для Украины, предполагающую финансирование европейскими странами закупок американского вооружения. Однако до сих пор ни ЕС, ни НАТО не смогли выработать единый механизм реализации этого плана. Ситуация осложняется тем, что часть государств не готова выделять необходимые средства, а некоторые и вовсе отказались от участия в программе военной помощи.