ВС РФ нанесли групповые удары по газотранспортной системе Украины
Среди пораженных целей:
- объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины;
- транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- территориальный центр комплектования;
- пункты управления, а также склады БПЛА большой дальности;
- инфраструктура военного аэродрома;
- цех производства безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила два населенных пункта
В ДНР бойцы «Южной» группировки взяли под контроль село Александро-Калиново.
В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из села Январского.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 290 боевиков. Также ВСУ лишились танка, 17 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам и полку беспилотных систем ВСУ.
Украинская сторона потеряла более 1 615 бойцов, три танка, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 13 бригадам и батальону штурмовой бригады «Лють».
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 075 бойцов, танк, 13 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 530 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти украинским бригадам.
Потери ВСУ составили свыше 1 530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы «Днепра» атакуют формирования ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow»;
- десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- девять управляемых авиационных бомб;
- 1 508 БПЛА самолетного типа.