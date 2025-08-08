Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 2 — 8 августа 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО со 2 по 8 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по газотранспортной системе Украины

Со 2 по 8 августа ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины;
  • транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
  • территориальный центр комплектования;
  • пункты управления, а также склады БПЛА большой дальности;
  • инфраструктура военного аэродрома;
  • цех производства безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Армия России освободила два населенных пункта

В ДНР бойцы «Южной» группировки взяли под контроль село Александро-Калиново.

В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из села Январского.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали пять бригад и штурмовой полк противника.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 290 боевиков. Также ВСУ лишились танка, 17 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам и полку беспилотных систем ВСУ.

Украинская сторона потеряла более 1 615 бойцов, три танка, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 13 бригадам и батальону штурмовой бригады «Лють».

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1 075 бойцов, танк, 13 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.

«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

«Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 530 человек

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти украинским бригадам.

Потери ВСУ составили свыше 1 530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.

Бойцы «Днепра» атакуют формирования ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow»;
  • десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • девять управляемых авиационных бомб;
  • 1 508 БПЛА самолетного типа.

