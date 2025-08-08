Ричмонд
В Сочи отражают атаку БПЛА, работает ПВО

В Сочи система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в максимальную готовность, сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Источник: Коммерсантъ

Власти призвали жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Людям, проживающим рядом с береговой линией, рекомендовано не выходить на улицу и находиться в помещениях без остекления.

Горожанам также запретили снимать и публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов нападения.

Отмена сигнала опасности произойдет сразу после того, как обстановка в городе станет безопасной.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

