КПП на границе Сочи и Абхазии временно перекрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Пограничный переход «Псоу» между Сочи и Абхазией временно прекратил работу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

Источник: Коммерсантъ

Решение о приостановке работы КПП принято по согласованию с российской стороной. Власти просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О возобновлении функционирования пункта пропуска будет объявлено отдельно.

Сейчас в Сочи система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в максимальную готовность.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в аэропорту Сочи временно ограничили полеты гражданской авиации из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
