Лукашенко: если разумно провести переговоры, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной

«Это ужас. Мертвая зона огромная», — согласился корреспондент.



«Да, мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной и с другой стороны. Но в этой зоне можно работать. Ведь у нас сейчас и в советские времена была пограничная зона. Туда въезд был запрещен. А если разрешен, то с определенным пропуском, разрешением и так далее. Но там жили люди, — напомнил Александр Лукашенко. — Поэтому это вопрос договоренностей. И потом, жизнь отрегулирует. И границы потом могут быть убраны».