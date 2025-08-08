Лукашенко: если разумно провести переговоры, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной

Журналист поинтересовался у белорусского лидера, как, по его мнению, может выглядеть в будущем линия разграничения между Украиной и Россией. По словам Александра Лукашенко, это будет зависеть от того, как договорятся стороны конфликта. «Можно договориться, что с одной и с другой стороны будет демилитаризованная (а на самом деле правильно — милитаризованная) зона — километр, два или пять. Это ужас», — отметил Президент.
«Это ужас. Мертвая зона огромная», — согласился корреспондент.
«Да, мертвая зона. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной и с другой стороны. Но в этой зоне можно работать. Ведь у нас сейчас и в советские времена была пограничная зона. Туда въезд был запрещен. А если разрешен, то с определенным пропуском, разрешением и так далее. Но там жили люди, — напомнил Александр Лукашенко. — Поэтому это вопрос договоренностей. И потом, жизнь отрегулирует. И границы потом могут быть убраны».
При этом Президент Беларуси уверен, что Владимир Путин быстрее Владимира Зеленского согласится на то, чтобы наладить жизнь людей в приграничье: «Он сильнее, мощнее».
Глава белорусского государства также заметил, что если бы Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.
«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — убежден Александр Лукашенко.
Он также прокомментировал мнения о том, что Россия готовится к войне с НАТО, хочет напасть на страны Балтии и Польшу. «Это глупость полная. Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей — воевать против НАТО. Это глупо было бы. В обозримом будущем — точно. Ну, если вы каких-то глупостей не натворите… Нам всего хватает здесь», — подчеркнул Президент.
В то же время он не стал исключать, что ситуация на фронте изменится таким образом, что границу придется проводить по Днепру, а значит, Киев может остаться на российской стороне. «Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша — она уже руки потирает Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полосочка», — добавил Александр Лукашенко.
«Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном. Поэтому у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», — призвал белорусский лидер.