Лукашенко предложил свой формат переговоров между Россией, США и Украиной

Журналист напомнил, что Владимир Зеленский звал Владимира Путина на переговоры в Саудовскую Аравию, однако Президент России проигнорировал это приглашение. Александр Лукашенко ответил, что обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой и на его месте поступил бы так же. «Откровенно скажу, когда у меня Путин спросил: “Ты бы как поступил?”, я говорю: “Володя, тебе там делать нечего”. Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: “Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп”. Так не делается в политике. И никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ни в коем случае ему нельзя было идти на это. И я его тогда поддержал, искренне вам говорю. Я ему сказал: “Правильно, тебе там делать нечего”. Это что за позерство такое?» — спросил глава государства.