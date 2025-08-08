Лукашенко предложил свой формат переговоров между Россией, США и Украиной

Александр Лукашенко напомнил, что, когда в Минске проходили первые переговоры по урегулированию кризиса в Украине, он еще тогда говорил о необходимости подключить к этому американцев, иначе толку не будет. Однако ни Дональд Трамп во время своего первого срока, ни Джо Байден так и не подключились к переговорам.
Нынешний же ультимативный подход американской стороны Президент Беларуси тоже считает неуместным. Более того, Александр Лукашенко не уверен, что это не спектакль со стороны США.
«Так не делается: “Я пришел, сказал, 50 дней дал”. Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: “Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться”. Надо встречаться, надо разговаривать, — подчеркнул глава государства. — Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг — не летали ракеты и дроны; второй шаг — к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли».
По его словам, Президент России может согласиться, например, на воздушное перемирие, но на этот шаг одновременно должна пойти и Украина.
«Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин — договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие», — сказал Александр Лукашенко.
Журналист напомнил, что Владимир Зеленский звал Владимира Путина на переговоры в Саудовскую Аравию, однако Президент России проигнорировал это приглашение. Александр Лукашенко ответил, что обсуждал этот вопрос со своим российским коллегой и на его месте поступил бы так же. «Откровенно скажу, когда у меня Путин спросил: “Ты бы как поступил?”, я говорю: “Володя, тебе там делать нечего”. Это было мое мнение. Это выглядело, понимаете, как позерство какое-то. Прилетел: “Я тебя тут жду, давай, приезжай на ковер, тут где-то Трамп”. Так не делается в политике. И никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ни в коем случае ему нельзя было идти на это. И я его тогда поддержал, искренне вам говорю. Я ему сказал: “Правильно, тебе там делать нечего”. Это что за позерство такое?» — спросил глава государства.
«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились — через месяц будет эта встреча. Первый день — американо-российские отношения, к примеру, обсуждаем. Во второй день, если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова. Это будет выглядеть достойно. Это заранее. А то он, как пацаненок, выскочил из самолета: “Я жду Путина”. Ты чего? Это, на всякий случай, Президент огромной ядерной державы, вровень с Соединенными Штатами Америки», — заметил Александр Лукашенко.
Президент убежден, что Владимир Путин, как и российское общество, хочет мира и готов к переговорам: «Отнеситесь к нему с уважением. Это не качество его личного характера. Это качество нашего характера, как они говорят, русского мира, славян и так далее. Да и американцев в том числе. Представьте Трампа на месте Путина. Путин где-то там барражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в Овальном кабинете, позвонил Трампу… Или не позвонил, а через СМИ передал: “Я тут сижу, жду одного и второго. И, Трамп, ты приезжай”. Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения».