Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: никто не знал, что армия России зайдет на Украину из Беларуси

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко до 24 февраля 2022 года не знал, что российские войска зайдут на Украину и с белорусской территории, заявил глава государства в интервью американскому журналу Time.

Источник: Sputnik.by

Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутерьме варился все время. Это же вещь такая. Если начинается операция, то знаю несколько человек в Генеральном штабе: когда, какими силами.

ответил Лукашенко на вопрос по этому поводу

О начале СВО президент Беларуси узнал из заявления президента России Владимира Путина в СМИ. Кроме того, в это же время российский коллега лично позвонил ему и тоже рассказал, что «такая ситуация сложилась».

При этом Лукашенко отметил, что не чувствовал себя из-за этого обманутым.

Не чувствовал. Знаете почему?… У нас проходили учения… Масштабные учения. Настораживало нас и военных, почему Россия предлагала такое количество, немалое количество, войск. Ну мы всегда готовы к этому. Чем больше войск, для нас тем лучше, потому что мы могли задействовать приличную часть своих Вооруженных Сил.

пояснил Лукашенко

Президент добавил, что военные проинформировали его о том, что российская армия подтянула тыловые части в Беларусь.

Также он напомнил, что учения «Запад-2022» в то время проходили на юге Беларуси. После учений начался вывод российских войск.

Где-то самолетом, но в основном по железной дороге. Это прям практически на границе с Украиной. В какой-то момент… повернули на юг — направо… Граница (с Украиной — Sputnik) очень сложная: в основном болота, леса труднопроходимые. Несколько этих мест… И зашли в Украину во время этого вывода. Но это буквально несколько часов.

рассказал Лукашенко

При этом президент Беларуси обратил внимание, что «столкновения начались чуть-чуть раньше» 24 февраля 2022 года.

Еще на Донбассе, когда они вынуждены были эвакуировать людей… Именно с этого. За сутки началось это.

обратил внимание глава государства

Примерно за двое-трое суток до СВО, как рассказал Лукашенко, он встречался с Путиным в России. Когда они вместе летели в вертолете, на борт поступил звонок по спецсвязи. Президенту РФ доложили, что украинцы «постреливают». Однако у белорусского президента не было предчувствия большой войны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше