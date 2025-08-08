Лукашенко: никто не знал, что армия России зайдет на Украину из Беларуси

Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутерьме варился все время. Это же вещь такая. Если начинается операция, то знаю несколько человек в Генеральном штабе: когда, какими силами.
О начале СВО президент Беларуси узнал из заявления президента России Владимира Путина в СМИ. Кроме того, в это же время российский коллега лично позвонил ему и тоже рассказал, что «такая ситуация сложилась».
При этом Лукашенко отметил, что не чувствовал себя из-за этого обманутым.
Не чувствовал. Знаете почему?… У нас проходили учения… Масштабные учения. Настораживало нас и военных, почему Россия предлагала такое количество, немалое количество, войск. Ну мы всегда готовы к этому. Чем больше войск, для нас тем лучше, потому что мы могли задействовать приличную часть своих Вооруженных Сил.
Президент добавил, что военные проинформировали его о том, что российская армия подтянула тыловые части в Беларусь.
Также он напомнил, что учения «Запад-2022» в то время проходили на юге Беларуси. После учений начался вывод российских войск.
Где-то самолетом, но в основном по железной дороге. Это прям практически на границе с Украиной. В какой-то момент… повернули на юг — направо… Граница (с Украиной — Sputnik) очень сложная: в основном болота, леса труднопроходимые. Несколько этих мест… И зашли в Украину во время этого вывода. Но это буквально несколько часов.
При этом президент Беларуси обратил внимание, что «столкновения начались чуть-чуть раньше» 24 февраля 2022 года.
Еще на Донбассе, когда они вынуждены были эвакуировать людей… Именно с этого. За сутки началось это.
Примерно за двое-трое суток до СВО, как рассказал Лукашенко, он встречался с Путиным в России. Когда они вместе летели в вертолете, на борт поступил звонок по спецсвязи. Президенту РФ доложили, что украинцы «постреливают». Однако у белорусского президента не было предчувствия большой войны.