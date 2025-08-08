Ричмонд
Лукашенко заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если разумно провести переговоры, Россия и Украина никогда больше не будут воевать.

Источник: © РИА Новости

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, текст которого приводит белорусское агентство БелТА.

Также лидер Белоруссии назвал «полной глупостью» бытующее на Западе мнение о том, что Россия якобы намерена вступить в конфликт с НАТО. «Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей — воевать против НАТО», — заявил, в частности, белорусский президент.

