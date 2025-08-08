Ричмонд
Три беспилотника сбили над Кубанью и Азовским морем

Минобороны России информирует об уничтожении 13 дронов ВСУ, из которых три перехвачены при попытке прорыва к Краснодарскому краю и Азовскому морю.

По данным ведомства, два аппарата были сбиты над территорией Кубани, еще один — над Азовским морем.

Остальные беспилотники, как уточнили в Минобороны, уничтожили над другими регионами: шесть в Орловской области, три в Курской и один в Тульской.

В сообщении говорится, что все цели были поражены дежурными средствами ПВО в период с 09:45 до 11:15 по московскому времени.

Ранее «МК на Кубани» писал, что губернатор Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки: в Славянске-на-Кубани мужчину госпитализировали после падения обломков дрона, в Красноармейском районе потушили пожары от обломков, а в Новороссийске отбили атаку беспилотных катеров, тогда как в Афипском очевидцы сообщают о взрыве без официальных комментариев.