Три беспилотника сбили над Кубанью и Азовским морем

По данным ведомства, два аппарата были сбиты над территорией Кубани, еще один — над Азовским морем.
Остальные беспилотники, как уточнили в Минобороны, уничтожили над другими регионами: шесть в Орловской области, три в Курской и один в Тульской.
В сообщении говорится, что все цели были поражены дежурными средствами ПВО в период с 09:45 до 11:15 по московскому времени.
Ранее «МК на Кубани» писал, что губернатор Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки: в Славянске-на-Кубани мужчину госпитализировали после падения обломков дрона, в Красноармейском районе потушили пожары от обломков, а в Новороссийске отбили атаку беспилотных катеров, тогда как в Афипском очевидцы сообщают о взрыве без официальных комментариев.