Три беспилотника сбили над Кубанью и Азовским морем

Ранее «МК на Кубани» писал, что губернатор Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки: в Славянске-на-Кубани мужчину госпитализировали после падения обломков дрона, в Красноармейском районе потушили пожары от обломков, а в Новороссийске отбили атаку беспилотных катеров, тогда как в Афипском очевидцы сообщают о взрыве без официальных комментариев.