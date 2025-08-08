Ричмонд
Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска имеются союзнические отношения с Москвой и всё, что он пообещал ей до, во время и после российской военной операции против Украины, будет соблюдаться.

Источник: © РИА Новости

«У нас (Белоруссии — ред.) с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И всё, что мы пообещали (российской стороне — ред.) до, во время военной операции и после нее, мы будем неукоснительно соблюдать», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал «Первый информационный».

