Лукашенко назвал отношения России и Белоруссии союзническими

«У нас (Белоруссии — ред.) с Россией союзнические отношения. Они все оформлены договорами. И всё, что мы пообещали (российской стороне — ред.) до, во время военной операции и после нее, мы будем неукоснительно соблюдать», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию TIME, которое показал телеканал «Первый информационный».