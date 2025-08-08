Лукашенко: операция в Курской области стала военной ошибкой для Украины

Журналист напомнил, что в августе 2024 года Украина зашла на территорию Курской области России. В этой связи он поинтересовался, почему Беларусь не оказала поддержку своему союзнику, ведь страны связаны обязательствами в военной сфере, например договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
«Вы знаете, это же не нападение Украины на Россию. Это вы так, может быть, рассматриваете. Идет война, произошло столкновение. Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие — сюда. И потом, мы прекрасно же оценивали ситуацию: не было необходимости нам там участвовать, — сказал Александр Лукашенко. — Я точно знал, как будут действовать россияне, освобождая курскую землю. Меня Путин об этом проинформировал. Я знал, что будет операция и какие силы будут вовлечены. Поэтому речи о том, чтобы нам участвовать в бою… Это никакое не нападение. Это был бой. В результате этого боя, используя определенные узкие места, они (украинцы. — Прим. БЕЛТА) обнаружили эту брешь и зашли в Курскую область большими силами».
«Стратегически Путин был прав. Я ему тогда не верил, что это была ошибка с военной точки зрения, потому что они (Украина. — Прим. БЕЛТА) огромные силы туда бросили. Так и было. Притом лучшие силы, подготовленные. Они зашли туда. Сейчас они практически все уничтожены. Результата не добились и оголили другие участки фронта», — констатировал Президент.
Он также добавил, что если бы Беларусь втянулась в боевые действия, то это бы имело совсем другие политические и военные последствия.
«Россия прекрасно понимает, а мы тем более понимаем, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут воевать. Это будет повод для ввода в Украину вплоть до натовских войск. Под видом наемников туда пойдут люди в огромном количестве: немцы, французы, англичане и другие, поляки — это факт. И нам придется здесь вести войну против уже натовских войск. Мы же это прекрасно понимаем, — подчеркнул глава государства. — Дальше. Ракетами будут молотить по Беларуси. Это же рядом совсем. Мы же это понимаем. И россияне это понимают».
По словам Александра Лукашенко, данный вопрос даже не приходится выносить на обсуждение с российским руководством, поскольку и Президент, и военные это понимают.
«И, кстати, руководитель ЦРУ к нам приезжал — Бернс. И я ему прямо говорил, что мы не собираемся воевать и границу переходить, но мы помогаем здесь россиянам, — отметил Президент. — Главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и прочее. Я говорю: “Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет”. Но, говорю, мы тут можем, мы это делаем. Конечно, американцы об этом знали. Мы же это не скрывали. Мы готовили людей. Я говорю: “И вы же готовите украинцев. И не только. Вы летчиков готовите. Англичане, немцы и прочие”. — “Да, готовим. Ладно, — говорит, — не предъявляем дальше претензий. Но вы же не собираетесь через границу воевать с Украиной?” Я говорю: “Нет, у нас таких планов нет”. Вот с Бернсом у нас был примерно такой разговор. Это наша позиция».