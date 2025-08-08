Лукашенко: операция в Курской области стала военной ошибкой для Украины

«И, кстати, руководитель ЦРУ к нам приезжал — Бернс. И я ему прямо говорил, что мы не собираемся воевать и границу переходить, но мы помогаем здесь россиянам, — отметил Президент. — Главный вопрос у него был о том, не втянется ли Беларусь в эту войну, границы и прочее. Я говорю: “Слушайте, у нас с Россией даже разговора такого нет”. Но, говорю, мы тут можем, мы это делаем. Конечно, американцы об этом знали. Мы же это не скрывали. Мы готовили людей. Я говорю: “И вы же готовите украинцев. И не только. Вы летчиков готовите. Англичане, немцы и прочие”. — “Да, готовим. Ладно, — говорит, — не предъявляем дальше претензий. Но вы же не собираетесь через границу воевать с Украиной?” Я говорю: “Нет, у нас таких планов нет”. Вот с Бернсом у нас был примерно такой разговор. Это наша позиция».