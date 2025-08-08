Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал историю про Бучу фейком

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Белорусские власти в курсе, как все было на самом деле в украинской Буче, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Саймону Шустеру для журнала Time.

Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность. Убийцы — россияне и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы.

заявил Лукашенко

Он подчеркнул, что говорил об этом публично, однако на Западе тему замяли. Также Лукашенко поправил Шустера в том, что тот не мог видеть «зверства» в Буче, а видел только тела.

На войне очень просто взять тела. Это кощунство, конечно, но война есть война… Связать руки сзади и бросить на улицу. Невозможно это?

задал Лукашенко риторический вопрос

Также он однозначно назвал историю с Бучей фейком.

Весной нынешнего года нарратив о Буче прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что в Москве знают подготовке международной конференции по Буче, и назвала это провокацией.

Эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче.

сказала Захарова

В апреле 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал историю Бучи чудовищным подлогом.

Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу.

отмечал он
Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше