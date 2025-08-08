Лукашенко назвал историю про Бучу фейком

Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность. Убийцы — россияне и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы.
Он подчеркнул, что говорил об этом публично, однако на Западе тему замяли. Также Лукашенко поправил Шустера в том, что тот не мог видеть «зверства» в Буче, а видел только тела.
На войне очень просто взять тела. Это кощунство, конечно, но война есть война… Связать руки сзади и бросить на улицу. Невозможно это?
Также он однозначно назвал историю с Бучей фейком.
Весной нынешнего года нарратив о Буче прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что в Москве знают подготовке международной конференции по Буче, и назвала это провокацией.
Эта провокация станет еще одним шагом, направленным на то, чтобы в очередной раз достать из пыльных шкафов старые методички и попытаться представить уже в новой обертке якобы причастность вооруженных сил России к постановке в Буче.
В апреле 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал историю Бучи чудовищным подлогом.
Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ни что иное. Трагическое шоу.