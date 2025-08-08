Лукашенко назвал историю про Бучу фейком

Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность. Убийцы — россияне и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы.