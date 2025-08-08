Лукашенко назвал важный шаг для урегулирования украинского конфликта

«Я пришел, сказал, 50 дней дал». Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: «Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться». Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг — не летали ракеты и дроны; второй шаг — к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено. Черт его знает, какая война, но люди чтобы не гибли", — сказал Лукашенко.