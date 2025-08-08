Аэропорт Сочи не принял около 40 рейсов из-за атаки беспилотников

Не менее 38 рейсов не может принять Международный аэропорт Сочи имени В. Севастьянова из-за ограничений в его работе, вызванных атакой беспилотников. Два рейса отменены, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на данные сервиса Flightradar (18+).
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.
Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.
Администрация аэропорта просит пассажиров «с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям». В терминале работает бесплатная комната матери и ребёнка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло и на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте @AerodinamikaBot (18+), а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.
Свою работу воздушная гавань возобновит после того, как будут отменены ограничительные меры.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что Сочи атакуют беспилотники, работает система ПВО. Все службы приведены в состояние максимальной готовности.