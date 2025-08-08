Угрозу атаки БПЛА отменили в Сочи

В Сочи объявили отмену угрозы атаки беспилотников. О том, что опасности с воздуха нет, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи НЕТ!
В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112.
