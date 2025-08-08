Ричмонд
Лукашенко заявил, что не допустит удара с Запада в спину России

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед началом специальной военной операции на Украине он заверил своего российского коллегу Владимира Путина, что Минск не допустит удара с Запада в спину России.

Источник: © РИА Новости

«(Перед началом СВО — ред.) мы разговаривали с Владимиром Путиным о том, что Запад себя ведет очень агрессивно. Он мне сказал, что я опасаюсь за свои тылы и прочее. Я ему говорю — за это ты не переживай. Почему-то он опасался, что с Запада может быть нанесен удар в спину… Я сказал ему, что за это можешь не переживать. Это моя зона ответственности. Русским в спину стрелять я не позволю. И я это говорил публично, откровенно», — заявил Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал телеканал «Первый информационный».

