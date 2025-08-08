Ричмонд
В Крымском районе Кубани включили сирены

В Крымском районе Краснодарского края включили сирены оповещения. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Звучат сирены оповещения — предупреждения о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района», — написал господин Лесь.

В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

