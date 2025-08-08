В Крымском районе Кубани включили сирены

«Звучат сирены оповещения — предупреждения о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района», — написал господин Лесь.
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше