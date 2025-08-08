Лукашенко призвал Зеленского остановиться

«Она (Украина — ред.) уже потеряла (суверенитет — ред.) над этими территориями (новые регионы РФ — ред.). На сегодняшний день она потеряла… Надо сегодня Зеленскому остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. Так могут потерять вообще Украину. Если продолжать воевать, тем более, сейчас ситуация непредсказуемая. Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом», — сказал Лукашенко в интервью американскому изданию Time, которое показал белорусский телеканал «Первый информационный».