Военнослужащие России успешно подавили воздушное нападение врага на Черноморское побережье.
По заявлению администрации города, атака украинских вооруженных сил на курорт была успешно отражена. Системы оповещения были отключены, и жителям разрешено покинуть убежища.
Мэр Сочи, Андрей Прошунин, заверил граждан и туристов, что угрозы их безопасности больше нет. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал к бдительности.
Власти напоминают, что обломки сбитых дронов могут представлять опасность. При обнаружении подозрительных объектов не рекомендуется приближаться к ним, фотографировать или использовать мобильные телефоны вблизи. Вместо этого следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Напомним, ранее сообщалось об инциденте в Дагомысе, где упавший украинский беспилотник повредил окно многоэтажного дома.