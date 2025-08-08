Ричмонд
Жителям Сочи разрешили покинуть укрытия после подавления воздушной атаки ВСУ

Вечером 8 августа в Сочи объявили о снятии режима беспилотной опасности.

Военнослужащие России успешно подавили воздушное нападение врага на Черноморское побережье.

По заявлению администрации города, атака украинских вооруженных сил на курорт была успешно отражена. Системы оповещения были отключены, и жителям разрешено покинуть убежища.

Мэр Сочи, Андрей Прошунин, заверил граждан и туристов, что угрозы их безопасности больше нет. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и призвал к бдительности.

Власти напоминают, что обломки сбитых дронов могут представлять опасность. При обнаружении подозрительных объектов не рекомендуется приближаться к ним, фотографировать или использовать мобильные телефоны вблизи. Вместо этого следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось об инциденте в Дагомысе, где упавший украинский беспилотник повредил окно многоэтажного дома.