Жителям Сочи разрешили покинуть укрытия после подавления воздушной атаки ВСУ

Власти напоминают, что обломки сбитых дронов могут представлять опасность. При обнаружении подозрительных объектов не рекомендуется приближаться к ним, фотографировать или использовать мобильные телефоны вблизи. Вместо этого следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.