РИА Новости: в плен к российским войскам попадают все больше наемников ВСУ

Недавно в плен ВС РФ был взят наемник из Вьетнама.

Источник: Комсомольская правда

Значительное число иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказывается в плену у российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — отметил собеседник агентства. Недавно взятый в плен украинский офицер Сергей Носиковский объяснил причину своего решения сдаться российским войскам.

Ранее ВС РФ взяли в плен вьетнамского наемника в районе Красного Лимана, сообщает телеканал RT, опубликовавший видео с его допросом.

Для общения с пленным использовался голосовой переводчик. Наемник рассказал, что остался единственным выжившим из своего отряда после удара российских вооруженных сил. Он получил ранение в руку.