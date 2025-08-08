РИА Новости: в плен к российским войскам попадают все больше наемников ВСУ

Значительное число иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказывается в плену у российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — отметил собеседник агентства. Недавно взятый в плен украинский офицер Сергей Носиковский объяснил причину своего решения сдаться российским войскам.
Ранее ВС РФ взяли в плен вьетнамского наемника в районе Красного Лимана, сообщает телеканал RT, опубликовавший видео с его допросом.
Для общения с пленным использовался голосовой переводчик. Наемник рассказал, что остался единственным выжившим из своего отряда после удара российских вооруженных сил. Он получил ранение в руку.