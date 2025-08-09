Марочко сообщил, что ВС РФ взяли в огневой мешок ВСУ под Волчанском

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские военные окружили подразделение ВСУ, расположенное возле Волчанска в Харьковской области, создав для них огневой мешок.
«Если мы говорим за населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок», — рассказал Марочко.
Сейчас российские военные ведут ликвидацию живой силы противника и прочесывание лесного массива, проинформировал эксперт.
Он также отметил, что группировка ВСУ под Волчанском все еще пытается вести оборонительные действия.
Напомним, что ранее российские разведгруппы зафиксировали и показали расположение огневых точек украинских военных на окраине Волчанска. Именно с этих позиций ВСУ обстреливали приграничные районы Белгородской области и сам город.