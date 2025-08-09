Ричмонд
Бойцам МТО «Севера» вручили медали и награды за успехи в зоне СВО

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» получили государственные награды и медали за успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие подразделений МТО 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” получили медали и очередные воинские звания за обеспечение подразделений всем необходимым для успешного выполнения боевых задач в ходе проведения СВО. В современных боевых действиях военнослужащим войск тыла приходится быть готовыми ко всему: дроны противника, мины на дорогах снабжения и многое другое. Современный тыловик — это универсальный воин, способный не только дойти до линии боевого соприкосновения, но и доставить грузы различного назначения, чем обеспечивает успешные действия войск», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после церемонии награждения бойцы вернулись к выполнению своих задач.