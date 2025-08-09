Ричмонд
Артиллеристы «Юга» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллеристов Южной группировки войск уничтожили свыше 20 пунктов управления беспилотниками противника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 20 пунктов управления беспилотниками противника. Целенаправленные удары наносились высокоточным оружием и артиллерией по разведанным позициям, где располагались центры координации вражеских дронов. Подавление этих объектов существенно снизило возможности противника по ведению разведки и корректировке огня, что нарушило систему управления его подразделениями на всех тактических направлениях», — говорится в сообщении.

Так, расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили пункты беспилотной авиации в районе населенных пунктов Северск и Выемка.

Также в округе Иванополья и Плещеевки вражеские пункты управления были уничтожены залпами 122-мм РСЗО «Град».

«Слаженная работа расчетов артиллерии и РСЗО, а также взаимодействие с подразделениями разведки обеспечили успешное выполнение задачи. Уничтожение этих объектов существенно ограничило возможности противника, что позволит нашим бойцам активно развивать успешные наступательные действия», — добавили в министерстве.

