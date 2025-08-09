Ричмонд
Бойцы «Днепра» уничтожили 11 дронов ВСУ «Баба-яга» из автоматов АК-12

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие постов воздушного наблюдения группировки войск «Днепр» уничтожили 11 дронов ВСУ типа «Баба-яга» из автоматов АК-12 в Херсонской области за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Бойцы постов воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск “Днепр” уничтожили за ночь 11 квадрокоптеров ВСУ типа “Баба-яга” на левом берегу Днепра в Херсонской области. Все 11 БПЛА противника были уничтожены из автоматов АК-12, оснащенных тепловизионными прицелами, при попытке нанести огневое поражение российским войскам», — говорится в сообщении.

По информации министерства, украинские боевики начали применять новую тактику ударов по левобережью Днепра. Сначала работает ствольная артиллерия, а затем запускается снаряженная различными боеприпасами «Баба-яга» на позиции ВС РФ.

В военном ведомстве отметили профессионализм бойцов «Днепра», которые хладнокровно уничтожают беспилотники противника на ежедневной основе.

