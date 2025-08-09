FPV-дроны ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт и пехоту ВСУ в Запорожье

В ходе воздушной разведки подразделения ударных БПЛА Новороссийских и Ставропольских десантников обнаружили в подвалах зданий Плавни и Степногорска командно-наблюдательный пункт с личным составом ВСУ.
«После запуска FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами оператор разведывательного БПЛА скорректировал полет FPV-дронов для точного наведения на цель, операторы которых, умело обойдя все препятствия, нанесли удары по полуразрушенному зданию, уничтожив КНП противника, а операторы квадрокоптеров со сбросами уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов, расположенных в подвалах домов», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Новороссийские и Ставропольские десантники круглосуточно ведут боевую работу по поиску, обнаружению и уничтожению командно-наблюдательных пунктов, полевых складов с боеприпасами, боевой техники и личного состава ВСУ.