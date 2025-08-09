Марочко: ВС РФ начали бои в Шандриголово в ДНР и продвинулись в окрестностях

Вооруженные силы (ВС) России начали бои в населенном пункте Шандриголово, что расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, российские военнослужащие продвинулись и в его окрестностях. Об этом в субботу, 9 августа, агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.