Марочко: ВС РФ начали бои в Шандриголово в ДНР и продвинулись в окрестностях

Маневренные группы ВС России уже заходят на территорию Шандриголово.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России начали бои в населенном пункте Шандриголово, что расположен в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, российские военнослужащие продвинулись и в его окрестностях. Об этом в субботу, 9 августа, агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за район населенного пункта Шандриголово, то здесь следует сразу отметить, что у нас есть успехи севернее данного населенного пункта. Наши войска уже занимаются освобождением данного населенного пункта», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что маневренные группы ВС России уже заходят на территорию Шандриголово.

Как KP.RU писал ранее, российская армия освободила село Январское в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную операцию, взяв под контроль этот населенный пункт. По словам военного корреспондента KP.RU Александа Коца, это создает сразу несколько плацдармов у границы ДНР.