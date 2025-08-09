Мексиканские наёмники заявили о больших потерях в одной из бригад ВСУ

Бригада нацгвардии Украины «Хартия» понесла большие потери, многие из её солдат пропали без вести, сообщило в социальных сетях подразделение Miquiztli Force, состоящее из наёмников из Мексики, которые участвуют в конфликте на стороне украинских сил.