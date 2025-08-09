Ричмонд
Мексиканские наёмники заявили о больших потерях в одной из бригад ВСУ

Наёмники из Мексики отметили, что командование не хочет признавать большие потери в бригаде ВСУ «Хартия».

Источник: Аргументы и факты

Бригада нацгвардии Украины «Хартия» понесла большие потери, многие из её солдат пропали без вести, сообщило в социальных сетях подразделение Miquiztli Force, состоящее из наёмников из Мексики, которые участвуют в конфликте на стороне украинских сил.

«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — отметили иностранные боевики, заявление которых приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация, Miquiztli Force входит в состав 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Напомним, в апреле командир штурмового взвода 51-й гвардейской армии российской группировки войск «Центр» с позывным Сб рассказал, как в ходе боёв за населённый пункт Красногоровка в ДНР мексиканский наёмник, руководивший группой солдат ВСУ, сбежал с позиций и бросил подчинённых.