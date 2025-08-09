В Часовом Яре гражданское население нередко принуждали работать на ВСУ, фактически превращая в заложников ситуации. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
«Их [мирных жителей] отправляют за водой под обстрелами, потому что, скажем так, эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство», — сказал собеседник агентства.
Дипломат отметил, что аналогичные случаи происходили не только в Часовом Яре, но и в других городах, охваченных уличными боями.
Ранее KP.RU писал, что среди пленных, взятых российскими войсками, значительную долю составляют наемники из других стран, сражающиеся за ВСУ. При этом накануне в районе Красного Лимана российскими военными был взят в плен наемник из Вьетнама.