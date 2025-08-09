Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, принимающее участие в боях на стороне ВСУ, заявило о значительных потерях в украинской бригаде «Хартия». Соответствующая информация появилась в соцсетях, на что обратило внимание РИА Новости.
В июле стало известно, что мексиканские наемники действуют в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В новом заявлении Miquiztli Force утверждают, что «Хартия» несет большие потери, которые официально не признаются. Также отмечается, что многие военнослужащие бригады пропали без вести.
«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — так ответили Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не стоит вербоваться в «Хартию».
Ранее ВС РФ взяли в плен вьетнамского наемника в районе Красного Лимана. Для общения с пленным использовался голосовой переводчик. Наемник рассказал, что остался единственным выжившим из своего отряда после удара российских вооруженных сил.