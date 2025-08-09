Ричмонд
Силы ПВО ночью уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 9 августа силы противовоздушной обороны сбили 97 украинских БПЛА над 11 регионами России.

Российские системы ПВО за ночь с 8 на 9 августа успешно перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные атаки фиксировались с 22:41 8 августа до 05:05 9 августа.

Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 28 единиц. Над Брянской и Калужской областями уничтожено по 13 беспилотников, над Тульской — 10. Орловская и Белгородская области отразили налеты по восемь дронов каждая.

Над акваторией Азовского моря сбили семь аппаратов, над Краснодарским краем — пять. Ростовская область и Республика Крым отразили по два и одному дрону соответственно. По одному беспилотнику было перехвачено над Липецкой областью и Московским регионом.

Прежде стало известно, что российские вооруженные силы в период с 2 по 8 августа провели семь комбинированных ударов по военным объектам Украины. Ударам подверглись инфраструктура военного аэродрома, производственные мощности по изготовлению морских дронов и места дислокации украинских подразделений.

