ВСУ потеряли более половины личного состава на Сумском направлении

«Противник трижды безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск “Север”, все три попытки сорваны. Две — в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна — в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», — сказал собеседник агентства.