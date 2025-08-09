За ночь силы ПВО сбили 97 беспилотников

Кроме того, по 13 БПЛА уничтожено над Брянской и Калужской областями, десять — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями. Еще семь беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Крымом и Липецкой областью.