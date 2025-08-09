Ричмонд
За ночь силы ПВО сбили 97 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 22:41 мск 8 августа до 05:05 мск 9 августа силы ПВО уничтожили 97 беспилотников. Из них 28 сбито над Курской областью, один — на подлете к Москве.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, по 13 БПЛА уничтожено над Брянской и Калужской областями, десять — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями. Еще семь беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Крымом и Липецкой областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что беспилотник ударил по многоэтажному дому в Ростове-на-Дону, начался пожар. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Работу приостанавливали аэропорты Калуги и Саратова.

