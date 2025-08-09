Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ростове

В Ростове-на-Дону дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом. Эту информацию в Telegram подтвердил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Из-за атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережном, — уточнил Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, на месте происшествия сразу же задействовали оперативные службы. Ситуацию на контроль взял заместитель губернатора Сергей Бодряков. Известно, что на месте происшествия вчера также побывал глава города Александр Скрябин.
По предварительным данным, погибших и раненых нет.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером в субботу, 8 августа 2025 года.
