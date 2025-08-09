В Башкирии открыли первый мемориальный комплекс героям СВО.

Сегодня, 9 августа, в городском парке Победы Стерлитамака состоялось торжественное открытие мемориального комплекса героям специальной военной операции. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Сегодня в Стерлитамаке мы открываем первый такой большой мемориал, посвященный всем тем, кто погиб, защищая нашу страну, всем тем, кто сейчас находится на передовой, и всем тем, кто в тылу объединился для того, чтобы поддержать наших ребят. Это дань памяти и глубокого уважения. Конечно, памятник открываем с чувством глубокой скорби в душе по тем, кто не вернется с полей сражения. Одним из девизов памятника являются слова «Своих не бросаем». В последние годы это объединяющий всех девиз, и Башкортостан действительно своих не бросает. Вся республика занимается тем, чтобы сделать жизнь наших ребят легче, помочь им, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Памятник будет служит и молодому поколению. Чтобы они знали, видели и помнили. Памятник и нам будет напоминаем об этом очень непростом периоде.
На церемонии также выступили глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, ветеран СВО Филюс Асылгужин и руководитель местного отделения комитета семей воинов Отечества, супруга погибшего участника СВО Янина Волочаева.
Идея создания мемориального комплекса появилась в 2023 году. Стоимость работ составила 21 млн рублей.
Скульпторами композиции являются Ирина Макарова и Максим Батаев. Проект стены мемориального комплекса подготовили Александр Злищев и Григорий Мельников.
Работы по установке и благоустройству мемориального комплекса начались в апреле 2025 года. Общая его длина составила 12 метров, высота скульптурной композиции — 3,1 метра, материал бронза.
На стене мемориала размещены плиты, на которых изображены журавли, клином устремляющиеся вверх. По завершению специальной военной операции на плиты нанесут имена погибших воинов.
На левой стороне изображены дети, пишущие письма солдатам и заливающие окопные свечи, женщина, плетущая маскировочные сети, а также коробки гуманитарных грузов. На правой плите изображен боец, который находится в блиндаже накрытый маскировочными сетями, символично показывая помощь тыла. Объединяют эту композицию слова: «Своих не бросаем!», которые являются девизом всех горожан, кто помогает нашему фронту.
Скульптурная композиция представлена тремя участниками специальной военной операции: мобилизованным, кадровым военным и добровольцем. Бойцы стоят на постаменте с надписью «Героям специальной военной операции».
Ранее Глава Башкирии принял участие в заседании Совета ПФО. На повестке обсуждались меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.