В Башкирии открыли первый мемориальный комплекс героям СВО.

Сегодня в Стерлитамаке мы открываем первый такой большой мемориал, посвященный всем тем, кто погиб, защищая нашу страну, всем тем, кто сейчас находится на передовой, и всем тем, кто в тылу объединился для того, чтобы поддержать наших ребят. Это дань памяти и глубокого уважения. Конечно, памятник открываем с чувством глубокой скорби в душе по тем, кто не вернется с полей сражения. Одним из девизов памятника являются слова «Своих не бросаем». В последние годы это объединяющий всех девиз, и Башкортостан действительно своих не бросает. Вся республика занимается тем, чтобы сделать жизнь наших ребят легче, помочь им, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Памятник будет служит и молодому поколению. Чтобы они знали, видели и помнили. Памятник и нам будет напоминаем об этом очень непростом периоде.