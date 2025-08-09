За ночь территорию Краснодарского края пытались атаковать 5 беспилотников

Все аппараты отразили и уничтожили силы ПВО.
Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, вечером 8 августа над Кубанью военные также сбили 10 БПЛА. Кроме того, с 17:25 по 5:05 над акваторией Азовского моря специалисты ликвидировали 17 беспилотников. Ещё один аппарат был отражён и уничтожен над Чёрным морем.
Напомним, после дневной атаки территории Краснодарского края 8 августа в нескольких кубанских муниципалитетах обнаружили обломки БПЛА.
