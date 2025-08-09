Ричмонд
Два беспилотника сбили над Ростовской областью за ночь

За прошедшую ночь над территорией Ростовской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Еще семь дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате атаки БПЛА произошел пожар в одном из домов на левом берегу Дона.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
