В Татарстане объявили режим «Ковер»

В субботу, 9 августа, с 12:54 на территории Татарстана объявлен режим «Ковер». Соответствующие сообщения пришли жителям в официальном приложении МЧС России.
Ограничения на прием и выпуск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска — это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
На прилет и вылет также закрыты аэропорты Владикавказа, Калуги, Самары и Ульяновска, сообщает официальный представитель Росавиации. Принимаются все необходимые меры.
Напомним, в Татарстане ночью ввели режим «Беспилотной опасности».