В Татарстане объявили режим «Ковер»

С полуночи в республике действует режим «Беспилотной опасности».

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 9 августа, с 12:54 на территории Татарстана объявлен режим «Ковер». Соответствующие сообщения пришли жителям в официальном приложении МЧС России.

Ограничения на прием и выпуск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска — это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

На прилет и вылет также закрыты аэропорты Владикавказа, Калуги, Самары и Ульяновска, сообщает официальный представитель Росавиации. Принимаются все необходимые меры.

Напомним, в Татарстане ночью ввели режим «Беспилотной опасности».