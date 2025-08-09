Ричмонд
Кимаковский: Минометчики ВСУ расстреляли бригаду врачей в Константиновке

В результате обстрелов ВСУ в Константиновке погибла один медки.

Источник: Комсомольская правда

Минометчики армии Украины в Константиновке в ДНР атаковали машину «скорой помощи», внутри которой находилась бригада врачей. В результате одна из медиков скончалась на месте, а водитель получил ранение. Об этом сообщил ТАСС военный специалист Игорь Кимаковский.

Как он рассказал, врачебная команда приехала по вызову в частный сектор, где ранее украинские боевики скинули пару минометных мин и ранили местную жительницу.

«После минометного обстрела частных домов в районе школы № 27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки», — отметил Кимаковский.

Эксперт уточнил, что второй удар был нанесен прицельно — мина угодила в авто медиков, пытавшихся выехать из-под обстрела. На месте взрыва местные жители нашли осколки мин, произведенных в странах НАТО.

Ранее стало известно, что в селах Херсонской области, входящих в Алешкинский округ, с 1 по 8 августа ВСУ регулярно обстреливали мирных людей. В результате атак один человек погиб и 12 пострадало.

