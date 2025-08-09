Минобороны: За последних три часа ПВО сбила 21 украинский дрон над регионами РФ

9 августа за последних три часа военнослужащие России с помощью систем противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
«В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», -т следует из сообщения.
По информации оборонного ведомства, семь дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, шесть — над Брянской областью, четыре — над Калужской областью, три — над Черным морем и один — над территорией Республики Крым.