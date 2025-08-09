Ричмонд
Юрий Слюсарь лично осмотрел дом, пострадавший от БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил 20-этажный жилой дом на ул. Левобережная в Ростове, поврежденный в результате атаки беспилотника.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, БПЛА детонировал на 18-м этаже, вызвав пожар в нежилой квартире. В здании повреждены две квартиры и остекление окон с 15-го по 20-й этажи.

На месте введен режим ЧС. Застройщик обязался восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, фасадные работы завершить до 22 августа.

Слюсарь поручил муниципальной комиссии оперативно зафиксировать ущерб для выплаты пострадавшим единовременной материальной помощи. Глава региона пообщался с жителями поврежденных квартир, акцентировав важность сжатых сроков восстановления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за инцидента в Ростове введен режим ЧС.

