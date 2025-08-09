Юрий Слюсарь лично осмотрел дом, пострадавший от БПЛА

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, БПЛА детонировал на 18-м этаже, вызвав пожар в нежилой квартире. В здании повреждены две квартиры и остекление окон с 15-го по 20-й этажи.
На месте введен режим ЧС. Застройщик обязался восстановить остекление и места общего пользования до 15 августа, фасадные работы завершить до 22 августа.
Слюсарь поручил муниципальной комиссии оперативно зафиксировать ущерб для выплаты пострадавшим единовременной материальной помощи. Глава региона пообщался с жителями поврежденных квартир, акцентировав важность сжатых сроков восстановления.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за инцидента в Ростове введен режим ЧС.