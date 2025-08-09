Ричмонд
Российские военные сорвали попытки ВСУ доставить резервы под Константиновку

ЛУГАНСК, 9 авг — РИА Новости. Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ сорвали ряд попыток ВСУ доставить пополнение в отошедшие от Часова Яра в район Константиновки части украинских войск, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

Источник: © РИА Новости

«Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения, понесших значительные потери, подразделений противника на часовоярском и константиновском направлениях», — сообщили в пресс-центре.

Сообщается, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили не менее 5 единиц автомобильного транспорта и более 10 военнослужащих ВСУ.

«Расчет БПЛА бригады “Волки” добровольческого корпуса группировки войск “Южная” уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении», — сообщили в пресс-центре.

Кроме того, комбинированным огнем артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожено три пикапа ВСУ северо-западнее населенного пункта Часов Яр.

Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили город Часов Яр в Донбассе.

Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

