«Точными сбросами и ударами БПЛА сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения, понесших значительные потери, подразделений противника на часовоярском и константиновском направлениях», — сообщили в пресс-центре.
Сообщается, что операторы БПЛА «Южной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили не менее 5 единиц автомобильного транспорта и более 10 военнослужащих ВСУ.
«Расчет БПЛА бригады “Волки” добровольческого корпуса группировки войск “Южная” уничтожил вражеский пикап с живой силой противника на Константиновском направлении», — сообщили в пресс-центре.
Кроме того, комбинированным огнем артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожено три пикапа ВСУ северо-западнее населенного пункта Часов Яр.
Ранее в МО РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили город Часов Яр в Донбассе.
Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.