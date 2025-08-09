В Славянском районе отменили массовые мероприятия из-за угрозы атаки БПЛА

В Славянском районе Кубани уничтожили БПЛА, которые пытались атаковать территорию. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.
По его словам, угроза беспилотной опасности сохраняется. На местах падения обломков работают саперы Росгвардии — они обезвреживают и вывозят фрагменты. Комиссии уже получили обращения по десяти адресам, где зафиксирован ущерб. Пострадавшим обещают оказать помощь.
Из-за обстановки в районе отменили все массовые мероприятия 9 и 10 августа. Не состоятся «Большие семейные выходные» и спортивные соревнования.
Ранее мы сообщали, что в аэропорту Сочи из-за атак БПЛА задержаны десятки рейсов. А в ночь на 9 августа над Краснодарском крае силами ПВО было уничтожено еще пять дронов.