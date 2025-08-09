В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения из-за опасности БПЛА

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
Напомним, что с ночи в республике действует режим беспилотной опасности. План «Ковер» был введен в Казани и Нижнекамске с 9 утра.
