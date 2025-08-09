В Тукаевском районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников

Об этом сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет», — сообщила официальный представитель Раиса РТ Лилия Галимова.
Сегодня утром в Тукаевском районе Татарстана на одной из строек нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов.
