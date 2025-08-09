В Татарстане спустя 12 часов сняли режим беспилотной опасности

В официальном приложении МЧС также объявили отбой режима «Ковер», который действовал на территории республики с 9 утра.
Напомним, что режим беспилотной опасности действовал в Татарстане с 00.43. Утром из-за опасности атаки БПЛА Росавиация объявила о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушную гавань открыли только в полдень.
«Татар-информ» рассказывал, что в Тукаевском районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников. К счастью, никто не пострадал.
