Кондратьев: за двое суток ПВО сбила 59 беспилотников над Кубанью

За последние двое суток Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, средствами ПВО сбиты 59 БПЛА: 27 — над территорией края и 32 — над акваториями Черного и Азовского морей, передает ИА KrasnodarMedia.
«Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются ещё на подлётах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям. Спасибо нашим военным за профессиональную работу», — отметил глава региона.
Несмотря на это, фрагменты дронов повредили дома и объекты в нескольких районах. В Славянском районе обломки упали во дворах и на крышу летней кухни, а также повредили окно в школе № 12. В Красноармейском районе фрагменты обнаружены в поле у поселка Приречье, а в Крымском районе, в селе Фадеево, повреждены три дома и линия электропередачи.
Никто из жителей не пострадал. На местах работают экстренные службы. В некоторых муниципалитетах временно отключён мобильный интернет для обеспечения безопасности.
Поручил главам муниципалитетов оперативно оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь.
Ситуация в регионе находится под контролем, жители информируются местными властями.
Как ранее сообщало информагентство, с 17.25 8 августа до 05.05 мск 9 августа российские средства ПВО уничтожили и перехватили 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Кубанью и другими регионами страны.