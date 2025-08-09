Ричмонд
ПВО уничтожила 44 беспилотника ВСУ над территорией России за четыре часа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ПВО в субботу уничтожила еще 44 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Девятого августа текущего года в период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Тульской области, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области, четыре — над территорией Орловской области, три — над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три — над территорией Республики Крым, три — над территорией Республики Татарстан, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Республики Адыгея», — говорится в сообщении.